«Они должны понимать»: В Госдуме дали совет Байдену, Макрону и Шольцу
Володин: Байден, Макрон и Шольц должны понимать, что Россия себя защитит
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главы стран Запада должны понимать — Россия способна защитить себя и у неё есть для этого инструменты. Доказательством может служить удар баллистической ракетой «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.
«Тот, кто... начал делать всё для наращивания эскалации, в первую очередь Байден, его друзья в Европе Макрон, Шольц и другие, они должны понимать — Россия себя защитит», — сказал председатель Госдумы в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению парламентария, все депутаты вне зависимости от партии понимают, что в случае нанесения ударов по российским городам противник обязательно получит ответ. Володин уверен, что сегодня именно президент США Джо Байден и его союзники делают всё для наращивания эскалации, чтобы у всего мира были проблемы, но его действия вредят прежде всего Европе.
Как сообщал Life.ru, 21 ноября ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что речь идёт о новейшей системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО.
Life.ru