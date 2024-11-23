«Они должны понимать»: В Госдуме дали совет Байдену, Макрону и Шольцу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главы стран Запада должны понимать — Россия способна защитить себя и у неё есть для этого инструменты. Доказательством может служить удар баллистической ракетой «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.

«Тот, кто... начал делать всё для наращивания эскалации, в первую очередь Байден, его друзья в Европе Макрон, Шольц и другие, они должны понимать — Россия себя защитит», — сказал председатель Госдумы в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению парламентария, все депутаты вне зависимости от партии понимают, что в случае нанесения ударов по российским городам противник обязательно получит ответ. Володин уверен, что сегодня именно президент США Джо Байден и его союзники делают всё для наращивания эскалации, чтобы у всего мира были проблемы, но его действия вредят прежде всего Европе.