Президент Турции заявил о важности исполнения решения МУС по аресту Нетаньяху

«Я хотел бы выразить нашу поддержку решению МУС, выдавшему ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Галанта. Мы считаем важным, чтобы это мужественное решение было исполнено», — заявил Эрдоган на международной ярмарке в Стамбуле.

Президент Турции также поделился, что страна мобилизовала все силы для признания палестинского государства и продолжает прилагать усилия по скорейшему принятию принудительных мер, чтобы остановить «геноцид» в Палестине.

Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. В инстанции ссылаются на предполагаемые военные преступления в секторе Газа, к которым они могут быть причастны. При этом официальный представитель МИД ФРГ заявил, что «ордеры» на арест премьера Израиля Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина совершенно разные. Важным отличием Вагнер назвал то, что именно Израиль стал жертвой нападения со стороны ХАМАС в октябре 2023 года. РФ, в свою очередь, самолично «напала на страну, нарушив международное право».