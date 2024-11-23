Крупнейшая партия парламента Швейцарии UDC не одобрила поставку помощи Киеву
Против предоставления новой многомиллиардной помощи Украине выступила национал-консервативная партия Швейцарии (UDC), обладающая наибольшим числом мест в парламенте страны. Она также призвала ограничить возможность получения статуса беженца для украинцев.
«Швейцария предоставила временную защиту 65 тыс. украинцев, пользующихся статусом S. С тех пор общая стоимость этой меры составила около 3 миллиардов франков... Несмотря на эту ошеломляющую сумму, Федеральный совет запрашивает дополнительный кредит в размере 185 миллионов франков», — указано в заявлении партии.
Вдобавок партия указала, что Украина территориально больше Швейцарии в 15 раз, поэтому приезд людей из регионов, не затронутых боевыми действиями, не оправдан. Кроме того, профицит бюджета Швейцарии в 2025 году составит 115 миллионов франков, что «едва позволит соблюсти долговой тормоз». Партия занимает 62 из 200 мест в парламенте Швейцарии и заявляет, что её депутаты проголосуют против увеличения гуманитарной помощи Украине.
Ранее Швейцария разорвала связи с польской фирмой, которая отправила около 645 тысяч малокалиберных боеприпасов Украине. Страна всегда традиционно подчёркивала свою нейтральность в международных делах, поэтому реэкспорт стал нарушением законодательства Швейцарии. При этом ранее в МИД РФ заявили, что Берн уже давно перестал соблюдать нейтралитет.
Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi