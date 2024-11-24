«Это ужас, беспредел!» Мародёры ВСУ похитили телевизоры и холодильники из домов под Курском

Украинские военнослужащие, принимающие участие во вторжении ВСУ в Курскую область не чурались воровства телевизоров, холодильников и прочей бытовой техники у жителей региона. Солдаты вели себя как вандалы, заявила следователям во время опроса эвакуированная местная жительница. Её слова приводит РИА «Новости».

Жительница деревни Никипеловка Курской области уточнила, что её семья покинула населённый пункт 9 августа из-за нескончаемых обстрелов.

«Мы покинули свои дома, деревни наши поразбивали, там вообще ничего нет. Вот наши вчера ездили (в деревню), я попросила просто забрать вещи с моего дома. Сказали, что ничего нет, всё забрали. Окна повыбиты, зачем это? Как это, окна бить? Какой беспредел. Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет. Это ужас», — пожаловалась женщина.

Она уточнила, что не планировала покидать дом надолго, поэтому даже не взяла с собой деньги, припрятав их в укромное место там. По её словам, сейчас деревня уже полностью опустела.