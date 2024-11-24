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24 ноября, 09:47

Медведев предложил выбрать среди врагов США, кому стоит передать ядерные технологии РФ

Медведев: РФ нужно подумать, кто из врагов США получит ядерные технологии

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на предложения дать Киеву ядерное оружие призвал поразмыслить над тем, кого из противников Штатов Москва могла бы вооружить собственными образцами ЯО. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

«Западные СМИ наперебой предлагают США наделить бывшую Украину атомным оружием. Отличная мысль, особенно в свете новой доктрины ядерного сдерживания России. Остаётся ещё подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии», — говорится в посте Медведева.

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Напомним, на днях появилось сообщение, что ряд чиновников в ЕС и США всерьёз рассматривают вариант передачи Киеву американского ядерного оружия. По их мнению, у такого решения есть перспектива обеспечить безопасность Украины. Глава Совфеда Алексей Пушков РФ заявил, что в Вашингтоне, должно быть, сошли с ума, если действительно готовы пойти на подобный шаг.

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VK/Дмитрий Медведев

Юрий Лысенко
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