Медведев предложил выбрать среди врагов США, кому стоит передать ядерные технологии РФ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на предложения дать Киеву ядерное оружие призвал поразмыслить над тем, кого из противников Штатов Москва могла бы вооружить собственными образцами ЯО. Об этом он написал в личном телеграм-канале.