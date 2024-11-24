Песков: Здравомыслящие европейские политики сейчас «не в мейнстриме»
Европейские политики, призывающие Запад перестать повышать ставки в украинском конфликте, существуют, но они «не в мейнстриме», их слова пропускают мимо ушей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Мы слышали голоса, которые идут из Будапешта, мы слышали голоса, которые идут из Белграда, из ряда других столиц. Эти голоса мы тоже слышали, и они постоянно говорят: опомнитесь, не совершайте безумных шагов. Но они не в мейнстриме, и к ним сейчас предпочитают не прислушиваться», — отметил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан призвал Брюссель пересмотреть свой подход к санкциям против России. Венгерский политик указывает, что из-за проводимой политики повышаются цены на энергоносители. В свою очередь, президент Сербии Вучич указывает, что государствам вскоре придётся просить газ у РФ, поскольку США через пару лет свернёт свои поставки.
Life.ru