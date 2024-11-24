Песков: Здравомыслящие европейские политики сейчас «не в мейнстриме»

Европейские политики, призывающие Запад перестать повышать ставки в украинском конфликте, существуют, но они «не в мейнстриме», их слова пропускают мимо ушей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мы слышали голоса, которые идут из Будапешта, мы слышали голоса, которые идут из Белграда, из ряда других столиц. Эти голоса мы тоже слышали, и они постоянно говорят: опомнитесь, не совершайте безумных шагов. Но они не в мейнстриме, и к ним сейчас предпочитают не прислушиваться», — отметил представитель Кремля.