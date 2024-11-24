В Германии признали оружейное господство России
Писториус: Россия за три месяца производит столько оружия, сколько ЕС за год
За три месяца Россия делает годовой оружейный запас Евросоюза. На данный момент президент РФ Владимир Путин «полностью переключился на военную экономику». Об этом сообщает министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого передаёт издание «Страна.ua».
«В своей речи в конце октября Путин говорил о серьёзной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок. Наша безопасность — хрупкий актив. Германия должна ускориться и инвестировать больше в свой военный потенциал», — сказал он.
Безопасность Германии сейчас является «хрупким активом». Именно в неё и стоит инвестировать средства, добавил Писториус.
Напомним, что 21 ноября Армия России применила новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по российской территории дальнобойными ракетами западного производства. Владимир Путин подтвердил использование этого оружия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, россиянам не говорите о создании ракеты, потому что такое оружие разрабатывается без огласки.
ТАСС / Антон Новодережкин