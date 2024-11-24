За три месяца Россия делает годовой оружейный запас Евросоюза. На данный момент президент РФ Владимир Путин «полностью переключился на военную экономику». Об этом сообщает министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого передаёт издание «Страна.ua».

«В своей речи в конце октября Путин говорил о серьёзной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок. Наша безопасность — хрупкий актив. Германия должна ускориться и инвестировать больше в свой военный потенциал», — сказал он.

Безопасность Германии сейчас является «хрупким активом». Именно в неё и стоит инвестировать средства, добавил Писториус.