В Крыму объяснили, почему Зеленский начал торговаться
Глава парламента Крыма: Зеленский торгуется из-за страха потерять союзников
Владимир Зеленский начал переживать, что может потерять западных союзников. Именно поэтому бывший комик решил торговаться, но Россию не устроит «корявый мир», заявил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ», — сказал Константинов.
По его словам, Зеленский в принципе не способен прекратить украинский конфликт и заключить стабильный мир. При этом Россия не планирует соглашаться на «корявый» план. Гражданам РФ нужна «стабильность на границах».
Напомним, что ранее глава киевского режима запросил у Дональда Трампа план по урегулированию конфликта с Россией. Зеленский планирует получить его в январе 2025 года. При этом на вопрос по поводу провалов ВСУ глава киевского режима заявил, что в этом виноват Запад. Недостаточная скорость поставок военной помощи от партнёров является главной причиной неукомплектованности подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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