Владимир Зеленский начал переживать, что может потерять западных союзников. Именно поэтому бывший комик решил торговаться, но Россию не устроит «корявый мир», заявил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ», — сказал Константинов.

По его словам, Зеленский в принципе не способен прекратить украинский конфликт и заключить стабильный мир. При этом Россия не планирует соглашаться на «корявый» план. Гражданам РФ нужна «стабильность на границах».