Роспотребнадзор опроверг главную версию о причине отравления 30 школьников в Москве

Специалисты Роспотребнадзора по городу Москве опровергли информацию о том, что 30 учащихся школы №1512 отравились водой из кулера. В департаменте образования и науки столицы сообщили, что в пробах не найдены норовирусы.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве провело эпидемиологическое расследование в школе №1512 на востоке столицы, где ранее 32 школьника обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. У детей обнаружен норовирус — острая кишечная инфекция, возбудителем которой является один из кишечных вирусов», — сказано в публикации.

На пробу для исследования были взяты образцы питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинический материал сотрудников школы. В результате норовирусы обнаружены не были. Считается, что дети могли заразиться контактно-бытовым путём от первых заболевших. Департамент уточнил, что к настоящему моменту все заразившиеся школьники выздоровели.