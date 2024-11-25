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25 ноября, 06:59

По всей Германии появится сеть бункеров на случай бомбардировок

Bild: Власти Германии собираются построить бомбоубежища для населения

Немецкие власти продумывают алгоритм действий для переоборудования общественных зданий и частных построек в бомбоубежища для населения. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Авторы указали, что в ФРГ на 83 миллиона жителей приходится всего 579 бомбоубежищ, в которых можно разместить менее 500 тысяч человек. Одной из причин нехватки является политика страны в последние 17 лет. Власти ликвидировали защитные укрытия, поскольку «никто не предполагал, что в них ещё возникнет потребность».

Глава Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Ральф Тислер считает, что процесс постройки бомбоубежищ займёт немало времени. Уточняется, что в качестве бункеров для населения будут использоваться любые подходящие общественные места (станции метро, центры обслуживания населения, административные здания) и даже частные дома.

Власти хотят побудить жителей, проживающих в своих домах, создавать на их территории укреплённые помещения, например, в подвале или в гараже. Кроме того, будет создано специальное приложение для телефона, которое в случае воздушной угрозы покажет пользователю, где находится ближайшее убежище.

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Но одними бункерами дело не ограничивается, ведь у Германии есть целый план по крупной войне с Россией на тысячу страниц. В этом военном альманахе указаны здания и объекты, которые требуют дополнительной защиты по военным причинам. В Финляндии, к слову, тоже готовятся до конца воевать с РФ, но подход другой. Финские власти решили обучить жителей навыкам выживания. Напуганные финны пока не особо охотно этим занимаются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Andrii__Ivaniuk

Владимир Озеров
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