Космонавты на МКС облачились в защитные снаряжения из-за токсичного запаха

Российские космонавты были вынуждены закрыть люк модуля «Поиск» в российском сегменте Международной космической станции (МКС) из-за токсичного запаха, исходившего от грузового корабля «Прогресс МС-29». Об этом сообщает ArsTechnica.

Согласно информации, поступившей изданию от НАСА, при открытии люка к МКС космонавты не только ощутили неприятный запах, но и заметили небольшие капли. ArsTechnica добавляет, что анализ воздуха внутри станции не выявил нарушений, однако возможно, что американское космическое агентство намеренно занижает серьезность ситуации.

Эксперт Анатолий Зак сообщил, что российские космонавты, находясь на МКС, «надели защитное снаряжение и активировали дополнительную систему очистки воздуха в своем сегменте». По его словам, астронавт НАСА Дон Петтит также почувствовал запах, напоминающий аэрозольную краску, в американской части станции.