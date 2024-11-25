Мишустин: В России расширят производство детских товаров

В ближайшие шесть лет в России планируется расширение производства детских товаров. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, посвящённом поддержке семей с детьми.

«Ключевым аспектом этой работы является развитие индустрии детских товаров, что подразумевает производство более качественной и безопасной продукции, созданной в нашей стране и соответствующей российским стандартам», — отметил премьер-министр.

По словам Мишустина, уже подготовлено распоряжение, утверждающее новую дорожную карту по детским товарам на ближайшие шесть лет. Этот документ направлен на системное развитие инфраструктуры, обеспечивающей выпуск продукции и услуг для детей и подростков, включая аспекты обучения и воспитания. Он уточнил, что речь идет о таких товарах, как игрушки, спортивный инвентарь, одежда, изделия для ухода за детьми, книги и многое другое.