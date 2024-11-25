Путин ещё не подписал указ о преемнике Антонова на посту посла России в США
Песков обещал сообщить о назначении нового посла России в США вместо Антонова
Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США
Кремль объявит о назначении нового посла РФ в США после подписания соответствующего указа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», — обещал представитель Кремля.
Напомним, что дипмиссия Анатолия Антонова в Вашингтоне завершилась 5 октября. Эту должность дипломат занимал с августа 2017 года, заменив Сергея Кисляка. Антонов уже вернулся в Москву. А 10 октября Антонов официально был освобождён от должности посла России в США указом президента Владимира Путина.