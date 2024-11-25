Путин ещё не подписал указ о преемнике Антонова на посту посла России в США

Кремль объявит о назначении нового посла РФ в США после подписания соответствующего указа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», — обещал представитель Кремля.