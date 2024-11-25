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25 ноября, 09:08

Путин ещё не подписал указ о преемнике Антонова на посту посла России в США

Песков обещал сообщить о назначении нового посла России в США вместо Антонова

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Кремль объявит о назначении нового посла РФ в США после подписания соответствующего указа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», — обещал представитель Кремля.

Напомним, что дипмиссия Анатолия Антонова в Вашингтоне завершилась 5 октября. Эту должность дипломат занимал с августа 2017 года, заменив Сергея Кисляка. Антонов уже вернулся в Москву. А 10 октября Антонов официально был освобождён от должности посла России в США указом президента Владимира Путина.

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Андрей Бражников
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