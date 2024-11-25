Не та игра, в которую нужно играть: Глава военной компании обратился к Байдену после удара «Орешника»

Президента США Джо Байдена попросили не провоцировать Россию. После удара «Орешника» Украину могут ждать страшные последствия, рассказал основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс изданию Newsweek.

«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету... которую невозможно сбить, и даже в неядерной [комплектации] кинетическая сила огромна <...> — это было напоминание со стороны русских. Мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно, и, возможно, именно это и произойдёт в будущем. Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть», — сказал он.

По словам Принса, разрешение Байдена по поводу ударов по РФ ракетами ATACMS является очень безответственным. Он это делает, потому что уже совсем скоро сложит свои полномочия.