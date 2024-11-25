Путин заявил о важности проекта «Без срока давности» для исторической памяти

Президент России Владимир Путин в своём приветствии участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» выделил особенную важность проекта с точки зрения сбережения важных страниц истории. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодёжи – и объединяет своей высокой миссией людей разных поколений, возрастов и профессий: представителей органов власти и общественных деятелей, экспертных кругов и средств массовой информации, учёных и архивистов, волонтёров и поисковиков», — заметил глава государства.

Путин рассказал, что на пятом форуме впервые покажут ранее неизвестные архивные документы, рассказывающие о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны, а также судебные материалы и другие свидетельства преступлений, которые творили нацисты вместе со своими пособниками против советских граждан.