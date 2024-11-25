Международные обязательства не накладывают никаких ограничений на Россию в вопросах применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом журналистам рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также допустил, что Москва может разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азии, если США продолжат свою агрессивную политику.

Рябков подчеркнул, что Россия никак не нарушает ограничения по ДСНВ (Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений), продолжая их соблюдать даже на фоне использования системы «Орешник». Чиновник напомнил, что Меморандум от 1998 года между РФ и США о пусках ракет остаётся в силе. Руководствуясь им, американская сторона была поставлена в известность о боевых испытаниях оружия.

В завершение выступления Рябков подчеркнул, что элементы тактических ядерных вооружений США, размещённые в Европе, «не выводятся за скобки». Это означает, что американские объекты вполне могут стать боевыми целями для российских войск, отметил он.