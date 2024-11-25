МИД заявил об отсутствии табу по «Орешнику» и назвал условие размещения русских ракет в Азии
Замглавы МИД Рябков заявил об отсутствии ограничений на развёртывание «Орешника»
Международные обязательства не накладывают никаких ограничений на Россию в вопросах применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом журналистам рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также допустил, что Москва может разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азии, если США продолжат свою агрессивную политику.
Рябков подчеркнул, что Россия никак не нарушает ограничения по ДСНВ (Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений), продолжая их соблюдать даже на фоне использования системы «Орешник». Чиновник напомнил, что Меморандум от 1998 года между РФ и США о пусках ракет остаётся в силе. Руководствуясь им, американская сторона была поставлена в известность о боевых испытаниях оружия.
В завершение выступления Рябков подчеркнул, что элементы тактических ядерных вооружений США, размещённые в Европе, «не выводятся за скобки». Это означает, что американские объекты вполне могут стать боевыми целями для российских войск, отметил он.
Напомним, 21 ноября Россия ударила по украинскому заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракеты «Орешник». Президент РФ Владимир Путин назвал оружие надёжным гарантом территориальной целостности России. Кроме того он отметил, что у России есть запас таких ракет, которые в случае необходимости готовы сиюминутно поразить цель. Путин напомнил, что российские военные применили «Орешник» в ответ на разрешение Вашингтона наносить удары западными ракетами вглубь территории РФ.
Telegram / Kandinsky 3.1