Дай Бог, чтобы никто не умер: Протаранивший пешеходов в Челябинске бизнесмен попытался оправдаться
Сбивший людей в Челябинске бизнесмен пообещал компенсировать ущерб пострадавшим
Челябинский бизнесмен Алексей Корягин, протаранивший на своём BMW X-6 людей на перекрёстке, пообещал компенсировать нанесённый пострадавшим ущерб. Об этом он рассказал на допросе в полиции, кадры беседы опубликовала пресс-служба МВД РФ.
Биснесмен, влетевший на BMW в толпу людей в Челябинске, раскаялся в пьяной езде и заявил, что готов компенсировать ущерб. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
«Думал, что «за руль пьяным не садись» — это просто какие-то слова. Но жизнь меня подвела к тому, что я сел пьяный за руль и... Доли секунды... Мне показалось, что я сбил просто столб. Дай Бог, чтобы никто не умер. Но если надо, я всё компенсирую», — сказал задержанный.
Напомним, что ДТП произошло сегодня в Челябинске на перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Невменяемого от выпитого алкоголя мужчину за рулём BMW помогли задержать остальные водители, которые догнали его и вытащили из салона. Вместе с ним в машине находилась супруга, попытавшаяся его отбить. В аварии пострадали пять пешеходов, включая маму с ребёнком. Вскоре удалось выяснить личность лихача: им оказался 47-летний местный предприниматель Алексей Корягин, владеющий кондитерской.
Telegram / МВД МЕДИА