Дай Бог, чтобы никто не умер: Протаранивший пешеходов в Челябинске бизнесмен попытался оправдаться

Челябинский бизнесмен Алексей Корягин, протаранивший на своём BMW X-6 людей на перекрёстке, пообещал компенсировать нанесённый пострадавшим ущерб. Об этом он рассказал на допросе в полиции, кадры беседы опубликовала пресс-служба МВД РФ.

Биснесмен, влетевший на BMW в толпу людей в Челябинске, раскаялся в пьяной езде и заявил, что готов компенсировать ущерб. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

«Думал, что «за руль пьяным не садись» — это просто какие-то слова. Но жизнь меня подвела к тому, что я сел пьяный за руль и... Доли секунды... Мне показалось, что я сбил просто столб. Дай Бог, чтобы никто не умер. Но если надо, я всё компенсирую», — сказал задержанный.