«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 14:20

Дай Бог, чтобы никто не умер: Протаранивший пешеходов в Челябинске бизнесмен попытался оправдаться

Сбивший людей в Челябинске бизнесмен пообещал компенсировать ущерб пострадавшим

Челябинский бизнесмен Алексей Корягин, протаранивший на своём BMW X-6 людей на перекрёстке, пообещал компенсировать нанесённый пострадавшим ущерб. Об этом он рассказал на допросе в полиции, кадры беседы опубликовала пресс-служба МВД РФ.

Биснесмен, влетевший на BMW в толпу людей в Челябинске, раскаялся в пьяной езде и заявил, что готов компенсировать ущерб. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

«Думал, что «за руль пьяным не садись» — это просто какие-то слова. Но жизнь меня подвела к тому, что я сел пьяный за руль и... Доли секунды... Мне показалось, что я сбил просто столб. Дай Бог, чтобы никто не умер. Но если надо, я всё компенсирую», — сказал задержанный.

Внедорожник на полном ходу протаранил детей у школы в Китае, вход усеян пострадавшими
Внедорожник на полном ходу протаранил детей у школы в Китае, вход усеян пострадавшими

Напомним, что ДТП произошло сегодня в Челябинске на перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Невменяемого от выпитого алкоголя мужчину за рулём BMW помогли задержать остальные водители, которые догнали его и вытащили из салона. Вместе с ним в машине находилась супруга, попытавшаяся его отбить. В аварии пострадали пять пешеходов, включая маму с ребёнком. Вскоре удалось выяснить личность лихача: им оказался 47-летний местный предприниматель Алексей Корягин, владеющий кондитерской.

Обложка ©

Telegram / МВД МЕДИА

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar