В Египте с затонувшей яхты спасли 28 человек, поиски 17 пассажиров продолжаются

В Египте с яхты Sea Story, которая затонула около побережья города Марса-Алам на Красном море, спасли 28 человек. На данный момент ещё 17 человек числятся без вести пропавшими, их поиски продолжаются, заявил губернатор провинции Амр Ханафи.

«Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил, что на данный момент 28 человек успешно спасены после инцидента с затонувшей туристической яхтой Sea Story к югу от города Марса-Алам, продолжается поиск 17 человек, пропавших без вести», — говорится в заявлении администрации провинции.

Есть вероятность, что некоторых выживших смог забрать поисково-спасательный самолёт. Для спасения остальных был направлен фрегат.