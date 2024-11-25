В Египте с затонувшей яхты спасли 28 человек, поиски 17 пассажиров продолжаются
В Египте с яхты Sea Story, которая затонула около побережья города Марса-Алам на Красном море, спасли 28 человек. На данный момент ещё 17 человек числятся без вести пропавшими, их поиски продолжаются, заявил губернатор провинции Амр Ханафи.
«Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил, что на данный момент 28 человек успешно спасены после инцидента с затонувшей туристической яхтой Sea Story к югу от города Марса-Алам, продолжается поиск 17 человек, пропавших без вести», — говорится в заявлении администрации провинции.
Есть вероятность, что некоторых выживших смог забрать поисково-спасательный самолёт. Для спасения остальных был направлен фрегат.
Напомним, что происшествие случилось рано утром 25 ноября. На борту прогулочного судна находились 14 членов экипажа и 31 турист. Губернатор провинции сообщил, что несколько выживших уже были найдены и доставлены на берег, где им оказали медицинскую помощь. Россиян на борту яхты не оказалось. Там находились граждане 13 стран, кроме нашей.
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