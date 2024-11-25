Летучая мышь, залетевшая в квартиру, перезимует в Московском зоопарке

Летучая мышь, залетевшая в московскую квартиру, проведёт зиму в центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка, об этом пресс-служба учреждения сообщила РИА «Новости».

В зоопарке рассказали, что на балконе была найдена здоровая самка двухцветного кожана весом 14,6 грамма, что является хорошим показателем, хотя и не совсем «зимним». В настоящее время она находится вместе с другими самками своего вида, набирает вес и готовится к спячке, которую проведёт в холодильнике центра реабилитации. Сотрудники центра также уточнили, что весной, как только погодные условия позволят, летучую мышь выпустят в том же районе, откуда её привезли.

Летучие мыши — это группа млекопитающих, принадлежащих к отряду рукокрылых (Chiroptera). Они являются единственными млекопитающими, способными к активному полету и имеют уникальные адаптации, которые позволяют им ориентироваться в пространстве и охотиться за добычей. Летучие лисицы, или крыланы, питаются фруктами и способствуют распространению семян тропических растений. В то время как маленькие виды, такие как подковоносы, охотятся на насекомых, используя эхолокацию. Двухцветный кожан — это красивая летучая мышь среднего размера. У неё на спине чёрно-серебристая шерсть, на животе — светлая, а на мордочке — выразительная чёрная маска. Летом зверёк весит всего 10–11 граммов, а к зиме этот вес может удваиваться.

Начиная с сентября, Московский зоопарк принял уже 80 летучих мышей в свой центр реабилитации рукокрылых. Всего же за этот период специалисты получили почти 120 обращений от москвичей, которые жаловались на рукокрылых, залетавших в квартиры.