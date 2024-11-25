В НАТО потребовали от бизнеса подготовиться к «военному сценарию»

Предприятия Европы и США должны подготовиться к возможному военному столкновению с Россией, оценив свои производственные мощности. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Бизнесу нужно подготовиться к военному сценарию. <…> Сражения могут выиграть военные, но именно экономики побеждают в войнах», — приводит его слова Reuters.

Бауэр посетовал, что торговая зависимость от России и Китая остаётся на достаточно высоком уровне, а значит Москва и Пекин могут прибегнуть к шантажу в случае обострения международных отношений. По его словам, «ключевой частью сдерживания» должна стать способность стран НАТО обеспечить себя всей необходимой продукцией. Адмирал уверен, что Россия якобы использует собственные энергоресурсы для давления на ЕС. А Китай производит для Запада 60% редкоземельных материалов, поэтому Пекин может легко «воспользоваться этой властью», добавил он.