Politico насчитало пять препятствий для достижения целей внешней политики Трампа
Избранному президенту США Дональду Трампу будет сложно реализовать свои внешнеполитические цели в ходе второго срока из-за изменившейся международной обстановки, отмечает Politico.
Одной из ключевых задач, с которой столкнется Трамп, станет украинский конфликт, который продолжает эскалироваться. Автор статьи подчеркивает, что для достижения мира необходима стабильность на фронте.
Еще одной серьезной проблемой для Трампа станет разрешение конфликта между Израилем и Палестиной, а также с Ливаном, особенно учитывая угрозы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном расширении суверенитета на Западный берег реки Иордан.
Кроме того, существует риск, что Иран может пересмотреть свою «ядерную доктрину» и отказаться от новой сделки из-за давления со стороны Израиля, как указывает Politico.
Также планы Трампа могут быть подорваны укреплением сотрудничества между Россией, КНДР и Китаем, а также ситуацией вокруг Тайваня.
Напоминаем, что президент США Джо Байден покинет свой пост в январе 2025 года. Его заменит Дональд Трамп, который, по слухам, намерен завершить конфликт в Украине. В последние месяцы своего президентства Байден разрешил Киеву проводить атаки на Россию с использованием иностранного оружия. В ответ российские вооруженные силы провели испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Байден всеми силами пытается помешать Трампу «сдать» Украину.
Kandinsky 3.1 / Life.ru