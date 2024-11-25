Politico насчитало пять препятствий для достижения целей внешней политики Трампа

Избранному президенту США Дональду Трампу будет сложно реализовать свои внешнеполитические цели в ходе второго срока из-за изменившейся международной обстановки, отмечает Politico.

Одной из ключевых задач, с которой столкнется Трамп, станет украинский конфликт, который продолжает эскалироваться. Автор статьи подчеркивает, что для достижения мира необходима стабильность на фронте.

Еще одной серьезной проблемой для Трампа станет разрешение конфликта между Израилем и Палестиной, а также с Ливаном, особенно учитывая угрозы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном расширении суверенитета на Западный берег реки Иордан.

Кроме того, существует риск, что Иран может пересмотреть свою «ядерную доктрину» и отказаться от новой сделки из-за давления со стороны Израиля, как указывает Politico.

Также планы Трампа могут быть подорваны укреплением сотрудничества между Россией, КНДР и Китаем, а также ситуацией вокруг Тайваня.