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25 ноября, 16:16

Стало известно, сколько выпил сбивший людей в Челябинске перед тем, как сесть за руль BMW

МВД: Уровень алкоголя у сбившего людей в Челябинске лихача — 1,074 промилле

Уровень алкоголя в крови водителя, который сбил пешеходов в Челябинске, составил 1,074 промилле. Эта информация была представлена в видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

На кадрах видно, как мужчину освидетельствуют на состояние алкогольного опьянения.

Нетрезвый водитель, который совершил наезд на группу людей в Челябинске. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Показания - 1,074», - сообщает сотрудник полиции, озвучивая данные прибора.

Другими словами, водитель выпил больше 1 грамма этилового спирта на 1 литр крови. Это, к примеру, две стопки водки.

Волк отметила, что правоохранительные органы выяснили, что этот мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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По данным следствия, в понедельник днем на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 сбил пешеходов. В результате инцидента пострадали пять человек, все они были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами. Среди пострадавших есть 11-месячный ребёнок. Вскоре удалось выяснить личность лихача: им оказался 47-летний местный предприниматель Алексей Корягин, владеющий кондитерской.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Марина Фещенко
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