Стало известно, сколько выпил сбивший людей в Челябинске перед тем, как сесть за руль BMW
МВД: Уровень алкоголя у сбившего людей в Челябинске лихача — 1,074 промилле
Уровень алкоголя в крови водителя, который сбил пешеходов в Челябинске, составил 1,074 промилле. Эта информация была представлена в видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
На кадрах видно, как мужчину освидетельствуют на состояние алкогольного опьянения.
Нетрезвый водитель, который совершил наезд на группу людей в Челябинске. Видео © Telegram / Ирина Волк
«Показания - 1,074», - сообщает сотрудник полиции, озвучивая данные прибора.
Другими словами, водитель выпил больше 1 грамма этилового спирта на 1 литр крови. Это, к примеру, две стопки водки.
Волк отметила, что правоохранительные органы выяснили, что этот мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
По данным следствия, в понедельник днем на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 сбил пешеходов. В результате инцидента пострадали пять человек, все они были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами. Среди пострадавших есть 11-месячный ребёнок. Вскоре удалось выяснить личность лихача: им оказался 47-летний местный предприниматель Алексей Корягин, владеющий кондитерской.