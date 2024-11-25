Стало известно, сколько выпил сбивший людей в Челябинске перед тем, как сесть за руль BMW

Уровень алкоголя в крови водителя, который сбил пешеходов в Челябинске, составил 1,074 промилле. Эта информация была представлена в видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

На кадрах видно, как мужчину освидетельствуют на состояние алкогольного опьянения.

Нетрезвый водитель, который совершил наезд на группу людей в Челябинске. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Показания - 1,074», - сообщает сотрудник полиции, озвучивая данные прибора.

Другими словами, водитель выпил больше 1 грамма этилового спирта на 1 литр крови. Это, к примеру, две стопки водки.

Волк отметила, что правоохранительные органы выяснили, что этот мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.