В Москве судья соревнований по дзюдо запретила мальчику креститься перед боем

В Москве на детских соревнованиях по дзюдо мальчик перекрестился перед схваткой, после чего судья Наталья Ватутина сделала ему замечание на весь зал. По её словам, крестное знамение якобы нарушает правила состязаний, которые запрещают «демонстрировать религиозную принадлежность». Видео с соревнований появилось в Сети.

«Вы не можете на татами стоять креститься и молиться! Вы меня все услышали?» — прокричала судья в микрофон.

Наталья Ватутина. Фото © sambo70

Священник Павел Островский вступился за юного спортсмена. По его мнению, в России стали ставить знак равенства между светским государством и атеистическим, в последнем случае проявление религиозности действительно под запретом. Вопиющий случай с замечанием на детских соревнованиях из-за крестного знамения наводит на нехорошие мысли, уверен Островский. Он напомнил, что если мы всё-таки светское государство, то каждый гражданин вправе проявлять свою религиозность, если она не нарушает свободы и права окружающих. По его убеждению, судья Ватутина явно этого не понимает.

«К примеру, если ты едешь в общественном транспорте, значит не можешь креститься, потому что это общественное место, а значит должен скрывать свои религиозные предпочтения, чтобы никого не «обидеть», — задался он резонным вопросом в телеграм-канале.

Островский подчеркнул, что креститься может любой в нашей стране, разве что «не надо устраивать на татами крестный ход». Он считает прекрасным тот факт, что ребёнок, никому не мешая, перекрестился перед боем и с Богом вышел к противнику. Священник отметил, что после поднятой в СМИ шумихи судья Ватутина пыталась оправдать себя тем, что, мол, международные правила запрещают крестное знамение на состязаниях.

«Отдельно стоит вопрос по поводу нашего участия в мировом спорте, так как стремление быть в «мировой спортивной семье» неизбежно вступает в противоречие с тем курсом, который выбрала наша страна — я про запрет ЛГБТ*. И то, что нормально для кураторов мирового спорта (запрет на личные проявления христианской веры), совершенно ненормально для нас», — напомнил Островский.