«Катастрофа предотвращена»: Стало известно, как в Минюсте США восприняли самоотвод Гетца

Отказ бывшего конгрессмена из Флориды Мэтта Гетца от выдвижения на пост генерального прокурора США вызвало ощутимое облегчение в Министерстве юстиции. Его кандидатура была спорной из-за расследования по обвинениям в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков, которое комитет по этике Палаты представителей проводил в 2021 году, сообщает газета Time.

Как говорится в сообщении, один из прокуроров Минюста написал, что катастрофа предотвращена после того, как стало известно об отказе Гетца от выдвижения. Другой прокурор заявил, что им несказанно повезло. А бывший сотрудник министерства и вовсе заявил, что после самоотвода кандидата Трампа республика сможет устоять.