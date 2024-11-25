«Катастрофа предотвращена»: Стало известно, как в Минюсте США восприняли самоотвод Гетца
Time: Отказ Гетца от поста генпрокурора США восприняли с облегчением
Отказ бывшего конгрессмена из Флориды Мэтта Гетца от выдвижения на пост генерального прокурора США вызвало ощутимое облегчение в Министерстве юстиции. Его кандидатура была спорной из-за расследования по обвинениям в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков, которое комитет по этике Палаты представителей проводил в 2021 году, сообщает газета Time.
Как говорится в сообщении, один из прокуроров Минюста написал, что катастрофа предотвращена после того, как стало известно об отказе Гетца от выдвижения. Другой прокурор заявил, что им несказанно повезло. А бывший сотрудник министерства и вовсе заявил, что после самоотвода кандидата Трампа республика сможет устоять.
Напомним, Трамп выдвинул кандидатуру Гетца на должности главы Министерства юстиции и Генерального прокурора США, заявив, что тот способен защищать границы страны, бороться с преступностью и восстанавливать доверие американцев к министерству юстиции. Однако данная инициатива шокировала представителей ведомства, а среди республиканцев началось расследование в отношении Гетца по обвинениям в сексуальных домогательствах и торговле людьми. Сам Гетц отверг все обвинения, а впоследствии снял свою кандидатуру.
ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS