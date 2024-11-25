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25 ноября, 19:17

«Ак Барс» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ

Игроки «Ак Барса» в матче с ЦСКА. Обложка © ak-bars.ru

Игроки «Ак Барса» в матче с ЦСКА. Обложка © ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Семён Кошелев (13-я минута) и Артём Галимов (31). Единственную шайбу хозяев оформил Иван Дроздов (24).

«Ак Барс» набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА, проигравший второй матч подряд, идёт на пятой строчке в таблице Запада.

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В других играх дня московский «Спартак» дома крупно проиграл нижегородскому «Торпедо» (0:6), «Сочи» победил тольяттинскую «Ладу» (3:2), уфимский «Салават Юлаев» переиграл в гостях череповецкую «Северсталь», а «Нефтехимик» в Нижнекамске проиграл «Куньлуню» (1:3).

Ранее Life.ru рассказывал, что КХЛ объявила о запуске чемпионата по хоккею в формате 3х3. По итогам турнира в каждом дивизионе определятся три лучшие команды, они и выйдут в суперфинал, в рамках которого запланированы групповой этап и плей-офф.

Артур Лапсаков
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