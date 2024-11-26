Заместитель министра промышленности и торговли России, глава российской делегации на конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кирилл Лысогорский отметил, что заявление о якобы использовании слезоточивого газа в зоне СВО выглядит как театр абсурда.

По мнению ОЗХО, результаты технической миссии на Украине свидетельствуют о наличии в образцах токсичного вещества CS (слезоточивого газа). Специалисты исследовали корпус гранаты и два образца почвы, а затем передали их в две лаборатории, которые подтвердили наличие следов химического соединения.

В ходе выступления на конференции в Гааге Лысогорский подчеркнул, что Россия проверяет данную информацию, а о результатах будет доложено через постоянное представительство в ОЗХО. Также он добавил, что, по его наблюдениям, действия Украины указывают на применение химических веществ для срыва атак и создания паники среди Российских военных.

Лысогорский выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о подготовке Украиной крупных провокаций с использованием токсичных веществ.