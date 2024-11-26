Не машина, а трактор: Легендарную «буханку» хотят выписать из автомобилей и убрать с дорог
SHOT: НАС призвал вычеркнуть УАЗ «буханку» из автомобилей и отнести к тракторам
Легендарная «буханка». Обложка © VK / Ульяновский Автомобильный Завод
Легендарный УАЗ «буханка» не должен называться автомобилем: потомок 452-го не отвечает современным требованиям, а его конструкция практически не изменилась с 60-х годов. Такого мнения придерживается Национальный автомобильный союз, который предложил Минпромторгу РФ отнести полноприводный фургон к другой категории. Подробности этой истории стали известны SHOT.
Вице-президент НАС Ян Хайцеэр уверен, что «буханка» не только непригодна к эксплуатации на дорогах общего пользования с учётом нынешнего уровня автомобильного прогресса, но и опасна. Техника из прошлого века не может похвастать качественными тормозами, наличием «эйрбэгов» и электронными ассистентами. Кроме того, кузов внедорожника не славится жёсткостью, а низкое качество сварки лишь усугубляет ситуацию.
По данным телеграм-канала, союз предложил Минпромторгу со следующего года отнести «буханку» к классу самоходных машин. В эту категорию ныне входят трактора, внедорожные автомототранспортные средства, коммунальная, сельскохозяйственная и строительная техника.
Напомним, что НАС не впервые рьяно критикует «буханку», жалуясь на неоправданно высокую стоимость изделия Ульяновского автозавода. Однако руководство УАЗ не оставляет нападки на своё детище безответными. Производитель уверен, что достойной альтернативы потомку 452-го в России ещё не создали.