Не машина, а трактор: Легендарную «буханку» хотят выписать из автомобилей и убрать с дорог

Легендарный УАЗ «буханка» не должен называться автомобилем: потомок 452-го не отвечает современным требованиям, а его конструкция практически не изменилась с 60-х годов. Такого мнения придерживается Национальный автомобильный союз, который предложил Минпромторгу РФ отнести полноприводный фургон к другой категории. Подробности этой истории стали известны SHOT.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр уверен, что «буханка» не только непригодна к эксплуатации на дорогах общего пользования с учётом нынешнего уровня автомобильного прогресса, но и опасна. Техника из прошлого века не может похвастать качественными тормозами, наличием «эйрбэгов» и электронными ассистентами. Кроме того, кузов внедорожника не славится жёсткостью, а низкое качество сварки лишь усугубляет ситуацию.

По данным телеграм-канала, союз предложил Минпромторгу со следующего года отнести «буханку» к классу самоходных машин. В эту категорию ныне входят трактора, внедорожные автомототранспортные средства, коммунальная, сельскохозяйственная и строительная техника.