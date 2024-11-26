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26 ноября, 09:20

Наши парни приближаются к Днепропетровской области, осталось чуть больше 10 км

ТАСС: Бойцам ВС РФ осталось 12 км до выхода к Днепропетровской области

Наши бойцы приближаются к Днепропетровской области. На некоторых участках фронта расстояние до противника составляет всего 12 километров. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 км напрямую», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» атаковал дивизион американских зенитно-ракетных систем Patriot в Днепропетровской области. Кроме того, наши парни нанесли удар по пункту временной дислокации 72-й бригады ВСУ. Противник прятался на территории промышленного предприятия Павлограда.

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Николь Вербер
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