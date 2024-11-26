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26 ноября, 09:54

«Сила в правде!» По Сети разлетелся ролик с поддержкой бойцов СВО с голосом Сергея Бодрова

RT выпустил новый ролик о поддержке участников СВО с голосом Сергея Бодрова

Солдат читает письмо ребёнка. Фото © Кадр из видео Telegram / RT на русском

Солдат читает письмо ребёнка. Фото © Кадр из видео Telegram / RT на русском

RT представил новый ролик, посвящённый тем, кто поддерживает бойцов СВО. На видео показаны россияне от мала до велика, разных профессий, трудящиеся на благо Родины в тылу.

RT выпустил новый ролик о поддержке участников СВО. Видео © Telegram / RT на русском

«Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», — говорит закадровый голос, очень похожий на Сергея Бодрова.

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В частности, в видеоряд попали люди, которые плетут маскировочные сети на добровольных началах, рабочие заводов, изготавливающие необходимые детали для военной техники и беспилотников, волонтёры, дети, отправляющие солдатам на фронт поддерживающие письма и рисунки, и другие.

Это не первый такой ролик RT. Ранее телеканал поздравил жителей Европы с Рождеством видео про «сказку о хомячке». Авторы сравнили три Рождества — в 2021-м, 2022-м и 2023 году. По сюжету европейская семья отмечает Рождество в условиях энергокризиса с помощью хомяка, который в этот момент бегает в колесе. Этот ролик не остался незамеченным европейцами — более 200 статей появилось в западных СМИ. Кроме того, более 450 российских и зарубежных телеграм-каналов разместили у себя эту видеозапись.

Алёна Зиновьева
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