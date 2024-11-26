«Сила в правде!» По Сети разлетелся ролик с поддержкой бойцов СВО с голосом Сергея Бодрова

RT представил новый ролик, посвящённый тем, кто поддерживает бойцов СВО. На видео показаны россияне от мала до велика, разных профессий, трудящиеся на благо Родины в тылу.

RT выпустил новый ролик о поддержке участников СВО. Видео © Telegram / RT на русском

«Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», — говорит закадровый голос, очень похожий на Сергея Бодрова.

В частности, в видеоряд попали люди, которые плетут маскировочные сети на добровольных началах, рабочие заводов, изготавливающие необходимые детали для военной техники и беспилотников, волонтёры, дети, отправляющие солдатам на фронт поддерживающие письма и рисунки, и другие.