Якубовича занесло на шоу «Что было дальше?», и он покинул съёмки со скандалом
Российский телеведущий Леонид Якубович со скандалов покинул съёмки нового выпуска шоу «Что было дальше?». Видеозапись инцидента появилась в официальном Telegram-канале проекта ЧБД. На кадрах видно, как народный артист России спускается по лестнице, в то время как за ним наблюдает комик, один из постоянных участников шоу Алексей Щербаков.
«Вы же не дали рассказать. Теперь тайна останется тайной», — сказал Якубович, стремительно покидая съёмочную площадку.
Щербаков успел вдогонку поинтересоваться у бессменного ведущего программы «Поле чудес», вернётся ли он в гости к комкам ещё раз, но ответа не последовало — запись обрывается.
Леонид Якубович стремительно покидает съёмочную площадку «Что было дальше?». Видео © Telegram / CHBD
«Что было дальше?» — это российское комедийное шоу, получившее популярность благодаря своему оригинальному формату. В программе четверо комиков обсуждают истории из жизни знаменитостей и пытаются угадать их развязку. При этом они активно используют шутки, троллинг и иногда нецензурную лексику, что порой может граничить с оскорблениями в адрес гостей. Шоу долго выходило на YouTube, но 29 марта 2023 года все выпуски шоу были перезагружены в группу LABELCOM во «ВКонтакте».
А ранее стендапер Гурам Демидов записал ролик с извинениями из-за неудачной шутки про Иисуса и сеть по продаже алкоголя «Красное & Белое», которая разгневала общественников и представителей РПЦ.
Сергей Фадеичев / ТАСС