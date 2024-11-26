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26 ноября, 10:44

Якубовича занесло на шоу «Что было дальше?», и он покинул съёмки со скандалом

Российский телеведущий Леонид Якубович со скандалов покинул съёмки нового выпуска шоу «Что было дальше?». Видеозапись инцидента появилась в официальном Telegram-канале проекта ЧБД. На кадрах видно, как народный артист России спускается по лестнице, в то время как за ним наблюдает комик, один из постоянных участников шоу Алексей Щербаков.

«Вы же не дали рассказать. Теперь тайна останется тайной», — сказал Якубович, стремительно покидая съёмочную площадку.

Щербаков успел вдогонку поинтересоваться у бессменного ведущего программы «Поле чудес», вернётся ли он в гости к комкам ещё раз, но ответа не последовало — запись обрывается.

Леонид Якубович стремительно покидает съёмочную площадку «Что было дальше?». Видео © Telegram / CHBD

«Что было дальше?» — это российское комедийное шоу, получившее популярность благодаря своему оригинальному формату. В программе четверо комиков обсуждают истории из жизни знаменитостей и пытаются угадать их развязку. При этом они активно используют шутки, троллинг и иногда нецензурную лексику, что порой может граничить с оскорблениями в адрес гостей. Шоу долго выходило на YouTube, но 29 марта 2023 года все выпуски шоу были перезагружены в группу LABELCOM во «ВКонтакте».

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А ранее стендапер Гурам Демидов записал ролик с извинениями из-за неудачной шутки про Иисуса и сеть по продаже алкоголя «Красное & Белое», которая разгневала общественников и представителей РПЦ.

Обложка ©

Сергей Фадеичев / ТАСС

Марина Фещенко
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