Якубовича занесло на шоу «Что было дальше?», и он покинул съёмки со скандалом

Российский телеведущий Леонид Якубович со скандалов покинул съёмки нового выпуска шоу «Что было дальше?». Видеозапись инцидента появилась в официальном Telegram-канале проекта ЧБД. На кадрах видно, как народный артист России спускается по лестнице, в то время как за ним наблюдает комик, один из постоянных участников шоу Алексей Щербаков.

«Вы же не дали рассказать. Теперь тайна останется тайной», — сказал Якубович, стремительно покидая съёмочную площадку.

Щербаков успел вдогонку поинтересоваться у бессменного ведущего программы «Поле чудес», вернётся ли он в гости к комкам ещё раз, но ответа не последовало — запись обрывается.

Леонид Якубович стремительно покидает съёмочную площадку «Что было дальше?». Видео © Telegram / CHBD