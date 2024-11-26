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26 ноября, 11:54

В Курганской области приняли закон о запрете склонения к абортам

В Курганской области введён запрет на склонение к абортам. Соответствующий законопроект был принят сразу в двух чтениях.

За склонение беременной женщины к аборту придётся нести административную ответственность и выплатить штраф, сообщает URA.ru. Его размер составит от 5 до 10 тысяч рублей для граждан России, для иностранцев — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч. Как склонение к аборту будут трактовать уговоры, предложения, подкуп, обман и выдвижение требований.

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Ранее аналогичный закон был принят в Орловской области. А в другом российском регионе беременным будут передавать письмо от митрополита, чтобы напомнить девушка и женщинам о том, что они не одиноки, и отговорить от совершения абортов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kheartmanee thongyot

Юрий Лысенко
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