Водителя, сбившего пять человек в Челябинске, отправили под арест на 15 суток
Бизнесмен Алексей Корягин, который по пьяни сбил пятерых пешеходов в Челябинске, получил 15 суток административного ареста. На суде он признал вину, поинтересовался здоровьем пострадавших и заверил, что «не преступник».
Корягина признали виновным по статье 12.27 КоАП за оставление места ДТП. Судья критически отнёсся к заявлениям о том, что он не заметил людей, однако учёл смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и наличие ребёнка. Отягчающим обстоятельством стало повторное нарушение (когда-то мужчину уже лишали родительских прав). Другие правонарушения, включая езду в алкогольном опьянении и повреждение дорожного знака, будут рассматриваться позже. На суде Корягин заявил, что в момент аварии не понял, что сбил людей, так как думал, что задел ограждение зеркалом.
«Есть нарушение — должна быть мера ответственности. Полностью согласен. Жаль только, что арест не позволит здесь и сейчас помочь потерпевшим», — сказал мужчина на суде, отметив, что готов проспонсировать лечение пострадавших, если это потребуется, передаёт 74.ru.
Напомним, всё случилось в Челябинске на перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Водитель BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан благодаря другим автомобилистам, которые догнали его и вытащили из машины. В автомобиле также находилась его супруга, которая попыталась «отбить» мужа. В результате аварии пострадали пять пешеходов, в том числе мама с ребёнком. Позднее личность водителя была установлена: им оказался 47-летний местный предприниматель Алексей Корягин, владелец кондитерской.
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