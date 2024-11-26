Водителя, сбившего пять человек в Челябинске, отправили под арест на 15 суток

Бизнесмен Алексей Корягин, который по пьяни сбил пятерых пешеходов в Челябинске, получил 15 суток административного ареста. На суде он признал вину, поинтересовался здоровьем пострадавших и заверил, что «не преступник».

Корягина признали виновным по статье 12.27 КоАП за оставление места ДТП. Судья критически отнёсся к заявлениям о том, что он не заметил людей, однако учёл смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и наличие ребёнка. Отягчающим обстоятельством стало повторное нарушение (когда-то мужчину уже лишали родительских прав). Другие правонарушения, включая езду в алкогольном опьянении и повреждение дорожного знака, будут рассматриваться позже. На суде Корягин заявил, что в момент аварии не понял, что сбил людей, так как думал, что задел ограждение зеркалом.

«Есть нарушение — должна быть мера ответственности. Полностью согласен. Жаль только, что арест не позволит здесь и сейчас помочь потерпевшим», — сказал мужчина на суде, отметив, что готов проспонсировать лечение пострадавших, если это потребуется, передаёт 74.ru.