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26 ноября, 14:48

В Красном море обнаружили тела трёх погибших после крушении яхты

Обнаружены тела трёх погибших в результате крушения яхты Sea Story вблизи побережья египетского города-курорта Марса-Алам. Об этом пишет издание Al Masry Al Youm со ссылкой на заявление главы провинции Красное море Арма Ханафи.

«Губернатор Красного моря Амр Ханафи подчеркнул, что в ходе работ по поиску и спасению пропавших без вести в инциденте с затоплением яхты были обнаружены тела троих человек около побережья Красного моря», — сообщает газета.

В Египте с затонувшей яхты спасли 28 человек, поиски 17 пассажиров продолжаются
В Египте с затонувшей яхты спасли 28 человек, поиски 17 пассажиров продолжаются

Напомним, яхта Sea Story потерпела крушение в Красном море ранним утром 25 ноября. На борту в этот момент находился 31 турист, а также 14 членов экипажа. Глава египетской провинции сообщил, что несколько выживших удалось найти и доставить на берег, где им оказали помощь. Наших соотечественников на борту не было, присутствовали туристы из 13 государств.

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Shutterstock / FOTODOM / Imagenet

Юрий Лысенко
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