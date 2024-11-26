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26 ноября, 19:27

ССС — спаси себя сам: Европа будет платить Украине, чтобы та сама производила оружие

WSJ: Европа начинает помогать Киеву по «датской» модели из-за опустевших складов

Всё больше европейских государств присоединяется к так называемой «датской» модели военной поддержки киевского режима. Она подразумевает финансирование военных заводов Украины вместо поставок своего вооружения. На такой шаг союзники Незалежной идут из-за неспособности удовлетворить аппетиты ВСУ, выяснили в The Wall Street Journal.

Первой этот метод ещё в начале 2024 года опробовала Дания. На сегодняшний день по её модели работают ещё и Норвегия, Германия, Литва, Швеция и Нидерланды. Там уверены, что украинское ВПК может за те же деньги создавать больше оружия в меньшие сроки. Сам Копенгаген тем временем пообещал направить оборонным предприятиям Незалежной в следующем году 1,4 миллиарда долларов.

«Это пример того, как можно обеспечить более быструю доставку [вооружения на фронт], а также укрепить собственное производство оружия на Украине», — приводит WSJ заявление главы датского минобороны Троельса Лунд Поульсена.

Зеленский сообщил об испытаниях ракет украинского производства
Зеленский сообщил об испытаниях ракет украинского производства

Куда пойдут выделенные Евросоюзом миллиарды, остаётся только догадываться, так как Вооружённые силы РФ ежедневно превращают в руины цеха по производству оружия на Украине. Та же военная продукция, которая успевает сойти с конвейера и отправиться на фронт, зачастую оказывается бракованной и опасной для самих боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152

Илья Пушкарев
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