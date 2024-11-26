ССС — спаси себя сам: Европа будет платить Украине, чтобы та сама производила оружие
WSJ: Европа начинает помогать Киеву по «датской» модели из-за опустевших складов
Всё больше европейских государств присоединяется к так называемой «датской» модели военной поддержки киевского режима. Она подразумевает финансирование военных заводов Украины вместо поставок своего вооружения. На такой шаг союзники Незалежной идут из-за неспособности удовлетворить аппетиты ВСУ, выяснили в The Wall Street Journal.
Первой этот метод ещё в начале 2024 года опробовала Дания. На сегодняшний день по её модели работают ещё и Норвегия, Германия, Литва, Швеция и Нидерланды. Там уверены, что украинское ВПК может за те же деньги создавать больше оружия в меньшие сроки. Сам Копенгаген тем временем пообещал направить оборонным предприятиям Незалежной в следующем году 1,4 миллиарда долларов.
«Это пример того, как можно обеспечить более быструю доставку [вооружения на фронт], а также укрепить собственное производство оружия на Украине», — приводит WSJ заявление главы датского минобороны Троельса Лунд Поульсена.
Куда пойдут выделенные Евросоюзом миллиарды, остаётся только догадываться, так как Вооружённые силы РФ ежедневно превращают в руины цеха по производству оружия на Украине. Та же военная продукция, которая успевает сойти с конвейера и отправиться на фронт, зачастую оказывается бракованной и опасной для самих боевиков.
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