ССС — спаси себя сам: Европа будет платить Украине, чтобы та сама производила оружие

Всё больше европейских государств присоединяется к так называемой «датской» модели военной поддержки киевского режима. Она подразумевает финансирование военных заводов Украины вместо поставок своего вооружения. На такой шаг союзники Незалежной идут из-за неспособности удовлетворить аппетиты ВСУ, выяснили в The Wall Street Journal.

Первой этот метод ещё в начале 2024 года опробовала Дания. На сегодняшний день по её модели работают ещё и Норвегия, Германия, Литва, Швеция и Нидерланды. Там уверены, что украинское ВПК может за те же деньги создавать больше оружия в меньшие сроки. Сам Копенгаген тем временем пообещал направить оборонным предприятиям Незалежной в следующем году 1,4 миллиарда долларов.