Украинские дроны атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую Запорожской области
Последствия удара по Запорожской области. Обложка © Telegram / Тицкий_на_Юге
ВСУ атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.
Обломки БПЛА ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / Тицкий_на_Юге
«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьёт по гражданской инфраструктуре», — написал Тицкий в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в Васильевке беспилотник атаковал здание почтового отделения, а Каменка-Днепровская подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. К счастью, никто не пострадал, сообщений о значительных разрушениях также не поступало.
Сегодня Запорожская область столкнулась с многочисленными ударами противника. Как сообщали в Минобороны России, за последние сутки ВСУ совершили восемь атак на Энергодар и о ЗАЭС. К счастью, никто не пострадал, а вот пункт управления дронами, откуда Киев запускал снаряды, получил «привет» от ВС РФ.