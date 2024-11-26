Украинские дроны атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую Запорожской области

ВСУ атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьёт по гражданской инфраструктуре», — написал Тицкий в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в Васильевке беспилотник атаковал здание почтового отделения, а Каменка-Днепровская подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. К счастью, никто не пострадал, сообщений о значительных разрушениях также не поступало.