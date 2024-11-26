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26 ноября, 18:42

Украинские дроны атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую Запорожской области

Последствия удара по Запорожской области. Обложка © Telegram / Тицкий_на_Юге

Последствия удара по Запорожской области. Обложка © Telegram / Тицкий_на_Юге

ВСУ атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

Обломки БПЛА ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / Тицкий_на_Юге

Обломки БПЛА ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / Тицкий_на_Юге

«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьёт по гражданской инфраструктуре», — написал Тицкий в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в Васильевке беспилотник атаковал здание почтового отделения, а Каменка-Днепровская подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. К счастью, никто не пострадал, сообщений о значительных разрушениях также не поступало.

Армия России разнесла огневые точки дроноводов ВСУ для воздушных атак на ЗАЭС
Армия России разнесла огневые точки дроноводов ВСУ для воздушных атак на ЗАЭС

Сегодня Запорожская область столкнулась с многочисленными ударами противника. Как сообщали в Минобороны России, за последние сутки ВСУ совершили восемь атак на Энергодар и о ЗАЭС. К счастью, никто не пострадал, а вот пункт управления дронами, откуда Киев запускал снаряды, получил «привет» от ВС РФ.

Александра Мышляева
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