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26 ноября, 20:01

Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Израиль одобрил план о прекращении огня в Ливане. Решение утверждено военно-политическим кабинетом еврейского государства.

«Кабинет министров одобрил прекращение огня с Ливаном, оно вступит в силу завтра в 10:00 утра (11:00 мск)», — сообщает 12-й канал.

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О том, что Израиль и «Хезболла» вскоре могут объявить о прекращении огня, ранее сообщали американские СМИ. Позднее сведения подтвердил премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Оксана Попова
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