Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Израиль одобрил план о прекращении огня в Ливане. Решение утверждено военно-политическим кабинетом еврейского государства.

«Кабинет министров одобрил прекращение огня с Ливаном, оно вступит в силу завтра в 10:00 утра (11:00 мск)», — сообщает 12-й канал.