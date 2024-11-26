Нетаньяху обсудит прекращение огня в Ливане с кабмином Израиля
Беньямин Нетаньяху обсудит прекращение огня в Ливане с кабмином Израиля. Обложка © Flickr / Prime Minister of Israel
Сделка о прекращении огня на территории Ливана станет главной темой заседания кабмина Израиля, которое состоится поздним вечером 26 ноября. План перемирия министрам представит премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
По словам политика, продолжительность достигнутых с Бейрутом договорённостей целиком и полностью зависит от «Хезболлы». Если ливанцы воспользуются затишьем для восстановления сил или ударят по Израилю, ЦАХАЛ вновь заставит свои орудия заговорить. Нетаньяху также подчеркнул, что решил пойти на соглашение с северным соседом с целью сосредоточиться на иранской угрозе, пополнить запасы оружия и до конца разобраться с ХАМАС в Газе.
«Как я говорил, хороший договор — это тот, который соблюдают. Мы будем соблюдать его», — подытожил премьер в телеобращении.
Напомним, что меньше месяца назад новый генсек «Хезболлы» Наим Касем пообещал продолжать военную конфронтацию с Израилем, несмотря на потери. ЦАХАЛ тоже не отличилась избирательностью ударов и устроила настоящий ад на юге Бейрута 24 ноября, поразив гражданские объекты.