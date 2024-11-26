Нетаньяху обсудит прекращение огня в Ливане с кабмином Израиля

По словам политика, продолжительность достигнутых с Бейрутом договорённостей целиком и полностью зависит от «Хезболлы». Если ливанцы воспользуются затишьем для восстановления сил или ударят по Израилю, ЦАХАЛ вновь заставит свои орудия заговорить. Нетаньяху также подчеркнул, что решил пойти на соглашение с северным соседом с целью сосредоточиться на иранской угрозе, пополнить запасы оружия и до конца разобраться с ХАМАС в Газе.