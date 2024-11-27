Первый день зимы принесёт в Подмосковье сильный туман и снег

Сегодня, 27 ноября, днём в Московской области ожидается плюсовая температура — воздух прогреется до одного градуса. Однако уже завтра в регионе выпадет снег, сообщила ведущий специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её словам, температура воздуха в четверг будет колебаться от -1 одного до +1 градуса. Кроме того, собеседница интернет-издания Regions.ru предупредила автолюбителей о сильном тумане.

«В этот день будет сильный туман, поэтому я призываю водителей быть крайне аккуратными на дороге», — подчеркнула эксперт.