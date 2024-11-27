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Регион
27 ноября, 10:44

Первый день зимы принесёт в Подмосковье сильный туман и снег

Метеоролог Позднякова: В первый день зимы в Подмосковье будет сильный туман

Сегодня, 27 ноября, днём в Московской области ожидается плюсовая температура — воздух прогреется до одного градуса. Однако уже завтра в регионе выпадет снег, сообщила ведущий специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её словам, температура воздуха в четверг будет колебаться от -1 одного до +1 градуса. Кроме того, собеседница интернет-издания Regions.ru предупредила автолюбителей о сильном тумане.

«В этот день будет сильный туман, поэтому я призываю водителей быть крайне аккуратными на дороге», — подчеркнула эксперт.

Аналогичная температура воздуха, по словам метеоролога, ожидается и в пятницу, зато в субботу и воскресенье потеплеет до +2 градусов днём. Тем не менее, первый день зимы вновь принесёт в Подмосковье сильный туман и снег, поэтому расслабляться водителям не стоит.

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Ранее Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю ноября. По её словам, в столице пойдёт снег. Тем временем Роман Вильфанд предупредил 15 регионов России об опасной погоде.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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