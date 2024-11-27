«Смолинского маньяка» направили на принудительное психиатрическое лечение

«Смолинского маньяка» Владимира Ческидова, который убил одну девушку, а вторую держал в плену 14 лет, отправили на принудительное лечение. Экспертиза выявила у него психические отклонения, сообщает 360.ru.

Сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у Ческидова психическое заболевание. Сотрудники заключили, что он не осознавал, что делает, а также не мог руководить собственными действиями.