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27 ноября, 07:49

«Смолинского маньяка» направили на принудительное психиатрическое лечение

«Смолинский маньяк» Владимир Ческидов. Обложка © ТАСС/URA.RU/Павел Сидоров

«Смолинский маньяк» Владимир Ческидов. Обложка © ТАСС/URA.RU/Павел Сидоров

«Смолинского маньяка» Владимира Ческидова, который убил одну девушку, а вторую держал в плену 14 лет, отправили на принудительное лечение. Экспертиза выявила у него психические отклонения, сообщает 360.ru.

Беседа со «Смолинским маньяком». Видео © 360.ru

Сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у Ческидова психическое заболевание. Сотрудники заключили, что он не осознавал, что делает, а также не мог руководить собственными действиями.

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Напомним, мужчина завёл знакомство с жертвами в далёком 2009 году. Он пригласил девушек к себе в частный дом и взял в плен. Одну их жертв он убил ударом по голове в 2011 году, а другую 19-летнюю девушку удерживал на протяжении 14 лет, насилуя и используя в качестве прислуги. Ей удалось сбежать лишь в 2023 году, когда маньяка положили в больницу. Соседи рассказали, что маньяк был нелюдим, нигде не работал. Местные жители подозревали, что у мужчины проблемы с головой. А мать Ческидова постоянно рассказывала соседям о возлюбленной сына, которую никто не видел.

Николай Рюмин
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