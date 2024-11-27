Матвиенко заявила, что РФ обладает супероружием и сможет ответить на агрессию

В арсенале РФ имеет супероружие, которое позволит дать адекватный ответ на агрессию, идущую извне. Об этом заявила представитель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ. Как сказал президент, ответ всегда будет», — сказала Матвиенко.

Также спикер верхней палаты Федерального Собрания прокомментировала применение ракеты «Орешник». Она назвала данную ситуацию мощнейшим актом современной геополитики, а также уточнила, что эскалации в действиях России нет, ведь это не нападение, а вынужденный, при том адекватный ответ на агрессию.