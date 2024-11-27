Матвиенко заявила, что РФ обладает супероружием и сможет ответить на агрессию
В арсенале РФ имеет супероружие, которое позволит дать адекватный ответ на агрессию, идущую извне. Об этом заявила представитель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ. Как сказал президент, ответ всегда будет», — сказала Матвиенко.
Также спикер верхней палаты Федерального Собрания прокомментировала применение ракеты «Орешник». Она назвала данную ситуацию мощнейшим актом современной геополитики, а также уточнила, что эскалации в действиях России нет, ведь это не нападение, а вынужденный, при том адекватный ответ на агрессию.
Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш», использовав новейшую ракету «Орешник». Президент России Владимир Путин заявил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Он также упомянул, что у России есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Владимир Путин также подчеркнул, что данная атака был лишь ответом на положительное решение Вашингтона по нанесению Украиной ударов западными ракетами по территории РФ.
Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Дмитрий Андреев