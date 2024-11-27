Против развратившего девочку лидера инцелов Поднебесного возбудили ещё 2 уголовных дела

Ещё два уголовных дела было возбуждено в отношении петербургского блогера, лидера инцелов Алексея Поднебесного по ранее определённым ему статьям. Как уточняет «Mash на Мойке» , стало известно о совершении им действий сексуального характера над 15-летней школьницей, но в других локациях.

По данным телеграм-канала, эпизоды сексуальной связи между Поднебесным и несовершеннолетней происходили в баре на Пушкинской, а также дома у инцела. На данный момент против него возбуждено четыре уголовных дела. Блогер остаётся под стражей.

Напомним, блогера Алексея Поднебесного задержали в Санкт-Петербурге в августе, когда появились фотографии и видео, на которых он целуется с 15-летней девочкой. По данным следствия, сначала Поднебесный совершил развратные действия в отношении школьницы в торговом центре, после чего вступил с ней в половую связь в квартире. В Сети блогер известен в качестве лидера движения инцелов — субкультуры, члены которой описывают себя как неспособных найти сексуального партнёра, несмотря на желание это сделать. Вину за невольное воздержание инцелы целиком возлагают на женщин, при этом иногда призывая к изнасилованиям.