Сергей Кириенко посетил Курскую область с рабочим визитом

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Курскую область. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора региона Алексея Смирнова.

В Курскую область с рабочим визитом приехал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

«Обсудили текущую обстановку в Курской области. Доложил о беспрецедентных мерах поддержки, которая с первых часов ежедневно оказывается курянам, вынужденно покинувшим свои дома. Намечены дальнейшие планы помощи людям. Жители временно отселённых районов получили выплаты в размере 10 тысяч и 15 тысяч рублей. Продолжаем работу по выдаче сертификатов на приобретение жилья взамен утраченного», — говорится в сообщении Смирнова.

Смирнов добавил, что в данный момент многодетным семьям ежемесячно начисляются 40 тысяч рублей, а гражданам остальных категорий — 20 тысяч рублей. Также в регионе внимательно следят за количеством вакантных рабочих мест. Прямо сейчас курянам доступно не менее десяти тысяч вакансий, из которых две тысячи включают компенсацию за аренду жилья. Сотрудникам предприятий, временно простаивающим сейчас в связи с ситуацией, продолжают выплачивать 2/3 заработной платы.

Кроме того, Кириенко посетил Центр распределения гуманитарной помощи, где трудятся волонтёры Народного фронта, всероссийской акции «Мы вместе», партии «Единая Россия» и другие. Там ему показали налаженную систему распределения помощи среди пострадавшего местного населения, а также механизм распределения необходимых вещей и продуктов. Позднее Кириенко пообщался с местными жителями и ответил на их вопросы.

«Благодарю президента РФ Владимира Путина, Сергея Кириенко за внимание к региону, помощь и содействие в решении сложных вопросов, с которыми столкнулась наша область. Продолжим эффективное взаимодействие с федеральным центром», — заключил Смирнов.