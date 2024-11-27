«Зачем она это сделала?»: Отец близнецов из Таганрога собирается в одиночку воспитывать выжившего сына
В Таганроге арестовали мать убитого младенца
Суд в Ростовской области арестовал мать двух шестимесячных братьев-близнецов, один из которых умер после избиения, а второй находится в больнице. Женщину обвинили в убийстве и покушении на убийство. Тем временем, её выжившего сына в ближайшее время переведут из реанимации в стационар.
Mash связался с отцом малышей. Тот рассказал, что сегодня похоронит умершего сына, а затем поедет в СИЗО к супруге, чтобы узнать, зачем и почему она так жестоко расправилась с малышами.
Второй мальчик сейчас идёт на поправку. Мужчина заявил, что будет воспитывать его сам.
Отец мальчика, погибшего в Таганроге. Видео © Mash
Напомним, шокирующий инцидент произошёл 24 ноября в Таганроге. По данным СК, пьяная мать избила сыновей-близнецов, после чего принесла их в переносках в ближайший магазин и бросила там умирать. Сотрудники вызвали полицию. Один младенцев не пережил полученных травм и погиб. Рядом с ним лежал покалеченный брат, который сейчас находится в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». В распоряжении Life.ru появилось страшное видео, где отец держит на руках убитого младенца и кричит.