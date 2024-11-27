«Зачем она это сделала?»: Отец близнецов из Таганрога собирается в одиночку воспитывать выжившего сына

Суд в Ростовской области арестовал мать двух шестимесячных братьев-близнецов, один из которых умер после избиения, а второй находится в больнице. Женщину обвинили в убийстве и покушении на убийство. Тем временем, её выжившего сына в ближайшее время переведут из реанимации в стационар.

Mash связался с отцом малышей. Тот рассказал, что сегодня похоронит умершего сына, а затем поедет в СИЗО к супруге, чтобы узнать, зачем и почему она так жестоко расправилась с малышами.

Второй мальчик сейчас идёт на поправку. Мужчина заявил, что будет воспитывать его сам.