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27 ноября, 12:56

Киевские лицеи массово сдают русскую классику на макулатуру ради нужд ВСУ

Два лицея в Киеве сдали 1,3 тонны русской классики на макулатуру ради нужд ВСУ

Киевские лицеи по призыву украинских властей сдают на макулатуру книги с русской литературой в рамках акции «Согрей нашего бойца». Об этом пишет телеграм-канал «Политика страны».

Два лицея подобным образом уничтожили уже 1,3 тонны русской литературы. На вырученные средства будут приобретены термогрелки для военных ВСУ, сообщает Киевсовет.

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Ранее в Кривом Роге, где родился Владимир Зеленский, на снесённом памятнике появилась надпись «Пушкин вечен, а вы — нет». 15 ноября украинские декоммунизаторы совершили там очередной «подвиг». На этот раз городские власти вступили в схватку с памятниками Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.

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Telegram / Политика страны

Алена Пенчугина
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