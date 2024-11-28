Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за Украины

Миллиардер и американский предприниматель Илон Маск обвинил отставного подполковника и уроженца Киева Александра Виндмана в государственной измене и пригрозил ему последствиями. Свои заявления Маск сделал в соцсети X.

«Виндман на зарплате у украинских олигархов и совершил измену против США, за которую он заплатит подходящую цену», — написал миллиардер.

Поводом для резкой реакции стал отрывок из телеинтервью Виндмана, где тот заявил, что российское руководство якобы использует Маска для поддержки Дональда Трампа, называя их обоих «агентами влияния». По его словам, это представляет угрозу национальной безопасности и влияет на президентские выборы в США.

В своём ответе Маск подчеркнул, что «Виндман совершил измену и должен оказаться за решёткой».

Виндман, в свою очередь, отрицает обвинения и утверждает, что заявления Маска не соответствуют действительности, отмечая, что его «не запугать».