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28 ноября, 02:51

Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за Украины

Маск требует наказать экс-сотрудника Белого дома Виндмана за «измену США»

Илон Маск и Александр Виндман. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico / X / AVindman

Илон Маск и Александр Виндман. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico / X / AVindman

Миллиардер и американский предприниматель Илон Маск обвинил отставного подполковника и уроженца Киева Александра Виндмана в государственной измене и пригрозил ему последствиями. Свои заявления Маск сделал в соцсети X.

«Виндман на зарплате у украинских олигархов и совершил измену против США, за которую он заплатит подходящую цену», — написал миллиардер.

Поводом для резкой реакции стал отрывок из телеинтервью Виндмана, где тот заявил, что российское руководство якобы использует Маска для поддержки Дональда Трампа, называя их обоих «агентами влияния». По его словам, это представляет угрозу национальной безопасности и влияет на президентские выборы в США.

В своём ответе Маск подчеркнул, что «Виндман совершил измену и должен оказаться за решёткой».

Виндман, в свою очередь, отрицает обвинения и утверждает, что заявления Маска не соответствуют действительности, отмечая, что его «не запугать».

Ранее Виндман занимал должность старшего советника в Белом доме и сыграл ключевую роль в первом процессе импичмента против Дональда Трампа. Сам политик охарактеризовал бывшего подчинённого как недисциплинированного сотрудника и обвинил его в сливе информации.

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Недавно Маск назвал ненормальным тайный запрос Байдена о помощи Украине. Такое заявление прозвучало в ответ на появившуюся информацию о том, что американский лидер тайно запросил у Конгресса ещё $24 млрд для Киева и пополнения запасов США.

Анатолий Цейко
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