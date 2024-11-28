Украинский расчёт БПЛА сдался в плен вместе с аппаратурой и дроном под Харьковом
В плен российской группировке войск «Запад» неподалёку от населённого пункта Новомлынск на Харьковском направлении попал расчёт БПЛА 114-й отдельной бригады теробороны ВСУ. В силовых структурах сообщили, что сдача происходила добровольно.
«Расчёт операторов БПЛА, состоящий из двух человек, добровольно сложил оружие и вместе с аппаратурой и дроном сдался в плен», — рассказал собеседник РИА «Новости».
А ранее Life.ru показал кадры массовой сдачи в плен украинских бойцов в Курской области. Статистика ВСУ, в целом, неутешительная. Зарубежные СМИ выяснили, что с начала спецоперации ВСУ потеряли около 500 тысяч военных.