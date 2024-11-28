Львовская область оказалась частично обесточена после российских ударов
Во Львовской области сообщается о прилётах по объектам энергетики после массированной атаки сегодня утром. Об этом написал у себя в соцсетях губернатор Максим Козицкий. В регионе, как и на большей территории Украины, по-прежнему воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.
«Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали последуют позже», - написал Козицкий.
Напомним, что этим утром Украина проснулась от взрывов: громко было в Одессе, Кропивницком, Луцке и Ровно, а позже воздушную тревогу объявили уже на всей территории страны. В Киеве тоже прогремела серия взрывов. Пострадали объекты энергетики.
Kandinsky 3.1 / Life.ru