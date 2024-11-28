Львовская область оказалась частично обесточена после российских ударов

Во Львовской области сообщается о прилётах по объектам энергетики после массированной атаки сегодня утром. Об этом написал у себя в соцсетях губернатор Максим Козицкий. В регионе, как и на большей территории Украины, по-прежнему воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.