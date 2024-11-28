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Регион
28 ноября, 07:19

Львовская область оказалась частично обесточена после российских ударов

Во Львовской области сообщается о прилётах по объектам энергетики после массированной атаки сегодня утром. Об этом написал у себя в соцсетях губернатор Максим Козицкий. В регионе, как и на большей территории Украины, по-прежнему воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

«Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали последуют позже», - написал Козицкий.

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Напомним, что этим утром Украина проснулась от взрывов: громко было в Одессе, Кропивницком, Луцке и Ровно, а позже воздушную тревогу объявили уже на всей территории страны. В Киеве тоже прогремела серия взрывов. Пострадали объекты энергетики.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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