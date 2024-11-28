Количество поддельных долларов в России упало до исторического минимума

Количество поддельных долларовых купюр в России достигло исторического минимума. В третьем квартале 2023 года было выявлено всего 165 фальшивых банкнот номиналом 100 долларов, что на 3% меньше, чем в начале года (170 подделок). Этот результат стал следствием эффективной работы правоохранительных органов и Центрального банка России в борьбе с фальшивомонетчиками, сообщает РИА «Новости».

Снижение числа подделок на фоне санкционных ограничений и нестабильности на валютном рынке свидетельствует о значительном прогрессе в борьбе с мошенниками. За последний год количество фальшивых долларов сократилось в 2,6 раза, что подтверждает эффективность комплексных мер, направленных на повышение безопасности финансовой системы. Среднее количество подделок за последние 10 лет составляло 613 фальшивых долларов в квартал, и нынешние цифры свидетельствуют о заметном улучшении ситуации.

Центробанк активно улучшает методы выявления фальшивых купюр, вместе с банками и обменниками разрабатывает новые инструменты для предотвращения распространения подделок. За последние годы появилось больше устройств для проверки денег, что также помогает уменьшить количество фальшивок.

Тем не менее, несмотря на значительное сокращение подделок долларов, преступники начали фальсифицировать другие валюты, в частности евро. Если в начале 2023 года фальшивые евро составляли всего 2,5% от общего числа, к осени их доля выросла до 33%. Это связано с тем, что евро все чаще используется вместо доллара в международных расчетах и внутри страны, что обусловлено санкциями и изменениями на валютном рынке. Растущая популярность евро как альтернативы доллару стала одним из факторов увеличения числа фальшивок.