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28 ноября, 12:50

Тимур Родригез раскрыл причину эмоционального поведения

Тимур Родригез признался, что может проявить грубость в ответ на хамство

Тимур Родригез. Обложка © ТАСС / Яна Яворская

Тимур Родригез. Обложка © ТАСС / Яна Яворская

Популярный российский актёр и певец Тимур Родригез заявил, что негативно относится к хамскому поведению людей и непрофессионализму. Особенно звезду смущают обвинения в свой адрес от подобных собеседников. В этих случаях он может отреагировать соответствующе.

«И, мне кажется, что самое страшное, когда хамство, непрофессионализм встречаются в один момент времени», — подчеркнул собеседник Пятого канала.

Он также признался, что может проявить грубость в ответ на хамство. Шоумен отметил, что считает нормальным эмоциональное поведение. По его словам, у человека должно быть право на проявление эмоций.

«Я в какой-то момерт понял, что у меня есть право проявлять свои эмоции. У меня есть право быть любым. Я человек и я вот такой. Я бываю разным», — добавил Родригез.

Актриса Катя Кабак призналась, что рассталась с мужем из-за Тимура Родригеза
Актриса Катя Кабак призналась, что рассталась с мужем из-за Тимура Родригеза

Ранее Тимур Родригез рассказал, как бросил жену по телефону. Шоумен признался, что развёлся с супругой, захотев «принципиально других отношений». Позже артист защитил певицу Катю Кабак, обвиняемую в крахе его брака.

Борис Эльфанд
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