Тимур Родригез раскрыл причину эмоционального поведения

Популярный российский актёр и певец Тимур Родригез заявил, что негативно относится к хамскому поведению людей и непрофессионализму. Особенно звезду смущают обвинения в свой адрес от подобных собеседников. В этих случаях он может отреагировать соответствующе.

«И, мне кажется, что самое страшное, когда хамство, непрофессионализм встречаются в один момент времени», — подчеркнул собеседник Пятого канала.

Он также признался, что может проявить грубость в ответ на хамство. Шоумен отметил, что считает нормальным эмоциональное поведение. По его словам, у человека должно быть право на проявление эмоций.