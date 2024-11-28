Тимур Родригез раскрыл причину эмоционального поведения
Тимур Родригез признался, что может проявить грубость в ответ на хамство
Тимур Родригез. Обложка © ТАСС / Яна Яворская
Популярный российский актёр и певец Тимур Родригез заявил, что негативно относится к хамскому поведению людей и непрофессионализму. Особенно звезду смущают обвинения в свой адрес от подобных собеседников. В этих случаях он может отреагировать соответствующе.
«И, мне кажется, что самое страшное, когда хамство, непрофессионализм встречаются в один момент времени», — подчеркнул собеседник Пятого канала.
Он также признался, что может проявить грубость в ответ на хамство. Шоумен отметил, что считает нормальным эмоциональное поведение. По его словам, у человека должно быть право на проявление эмоций.
«Я в какой-то момерт понял, что у меня есть право проявлять свои эмоции. У меня есть право быть любым. Я человек и я вот такой. Я бываю разным», — добавил Родригез.
Ранее Тимур Родригез рассказал, как бросил жену по телефону. Шоумен признался, что развёлся с супругой, захотев «принципиально других отношений». Позже артист защитил певицу Катю Кабак, обвиняемую в крахе его брака.