Вассерман пригрозил Западу ещё одной пословицей вслед за Лавровым

«Первая приходящая мне на ум пословица — «Пошёл по шерсть, да вернулся стриженым». Напомню, что Россия много раз в своей истории распадалась. Чаще всего под внешним давлением, но иногда по внутренним причинам. И каждый раз воссоединялась, причём воссоединялась, как правило, с некоторыми приращениями. Вот сейчас у нас началось очередное воссоединение», — сказал собеседник Life.ru.