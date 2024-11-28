Вассерман пригрозил Западу ещё одной пословицей вслед за Лавровым
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман вслед за министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прокомментировал применение ракеты «Орешник» в ответ на удары западными ракетами по российским территориям. Он тоже решил выразиться пословицей.
«Первая приходящая мне на ум пословица — «Пошёл по шерсть, да вернулся стриженым». Напомню, что Россия много раз в своей истории распадалась. Чаще всего под внешним давлением, но иногда по внутренним причинам. И каждый раз воссоединялась, причём воссоединялась, как правило, с некоторыми приращениями. Вот сейчас у нас началось очередное воссоединение», — сказал собеседник Life.ru.
Вассерман добавил, что с Россией много раз пытались бороться, но противники после боя говорили только о том, что русский народ добрый и большую часть оставил в живых.
Ранее глава МИД Лавров порекомендовал западным чиновникам держать в голове пословицу «Русский мужик долго запрягает, но быстро едет». Также он вспомнил и другие традиционные выражения русского народа: «Семь раз отмерь — один раз отрежь», «Господь терпел и нам велел». Напомним также, что 21 ноября ВС России применили новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ дальнобойными ракетами западного производства.
Life.ru